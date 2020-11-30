شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لأمير مرتضى بعد رحيله عن الزمالك: لم يستقيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر أمير مرتضى منصور مفاجأة بشأن رحيله عن نادي الزمالك إذ كشف عن عدم تقدمه باستقالته بل توجيه الشكر له، حسب تعبيره.

وقال أمير مرتضى: «اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهراً وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي».

وتابع في تغريدة ثانية: «لكني تشرفت شرف أكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق ٥ بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شئ».

وأضاف: «شكرًا لمجلس الادارة وشكراً مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك لما نولت هذا الشرف، أتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكأبن قبل أي شئ».

وأكمل في تغريدة رابعة: «شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعًا وفعلاً اتشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنت رجالة استحقيته ما وصلته من بطولات وحب واحترام من جماهيركم».

واستمر: «جماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير واتمنى اني كنت عند حسن الظن».

واختتم: «أتمنى كل التوفيق لمن سيقود النادي ولمن سيخلفني في ادارة كرة القدم واتمنى الحفاظ على الفريق واستقراره وان تتوقف تصفية الحسابات والعبث بهذا النادي العظيم عند هذا الحد، من اليوم سأدعم النادي والفريق كمشجع وسأعود يوماً ولكن أقوى من الأول».