شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: لا أعرف سبب منعى من حضور عمومية اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لا يعرف حتى الآن سبب منعه من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى انعقدت اليوم، وقال أحمد مرتضى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "لا أعرف سبب منعى من حضور الجمعية العمومية، وجيت عشان أمارس حقى فى حضور العمومية، ولأول مرة فى التاريخ يحصل هذا الأمر، الزمالك أول الأندية المؤسسة للاتحاد فى حاجة مش مظبوطة وأتمنى المسئولين يبحثوا هذا الأمر".

أضاف: "التفويض مختوم من اتحاد الكرة ومعتمد من اللجنة الأولمبية، لكن فى حاجة مش مظبوطة إيه هى مش قادر أحددها، تم إبلاغى أن هناك قشط فى التفويض، وكنت أتمنى مشاركة نادى الزمالك لأنه من أكبر الأندية ومؤسسى الاتحاد المصرى وأتمنى التوفيق لزملائى حتى نرى نهاية هذا الوضع ولعل يكون المانع خير يعنى لمنع نادى الزمالك".

واختتم: "الزمالك لعب أفضل لكن اللى فاز هو الأهلى ولازم نقوله مبروك ونهنيه، وفى النهاية البطولة لم تخرج من مصر".