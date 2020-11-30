شكرا لقرائتكم حسين الشحات للمنتقدين: "أرفض إهانة أهل بيتى ولو متضايق منى تعالى اضربنى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسين الشحات جناح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن استيائه من الرسائل الخارجة التى تلقاها على هواتف والدته وشقيقته، بعدما أهدر فرصة هدف محقق فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام الزمالك، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2 / 1 وتحقيق لقب أفريقيا التاسع فى تاريخ النادى، والتأهل لكأس العالم للأندية.

أوضح الشحات خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى" إنه كان يتمنى أن يسجل هدف فى نهائى أفريقيا والمساهمة فى حصد اللقب، إلا إن القدر وقف حائلاً دون ذلك، قائلاً: "كان نفسى أسجل في نهائي افريقيا، وكنت ممكن اسجل منها لكن هو النصيب، وكان ممكن اجيبها هدف ونخسر اللقب، وبعدما أهدرت الفرصة تلقيت دعم كبير من زملائى والجهاز الفنى، بدليل استكمال المباراة حتى النهاية، وحتى الأن فرصة الهدف تدور فى ذهنى".

تابع حسين الشحات حديثه: "أرفض الاهانات لأهل بيتى، ولو متضايق منى تعالى اضربنى لكن متشتمش أهل بيتى، وأنا علاقتى جيدة جدًا مع جماهير الأهلى، وما حدث جاء من قلة مدسوسة".