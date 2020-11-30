شكرا لقرائتكم أحمد بلال: حسين الشحات لم يحضر مباراة القرن وموسيماني لم يجيد التعامل مع المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أداء النادي الأهلي وطريقة إدارة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، خلال لقاء نهائي القرن أمام الزمالك والتي حسمها فريق القلعة الحمراء.
وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية إن هناك عدد من اللاعبين لم يظهروا نهائيا في اللقاء رغم مشاركتهم في التشكيل الأساسي وعلى رأسهم حسين الشحات.
وتابع: "موسيماني أخطأ في إدارة اللقاء سواء في تغيير التشكيل أو التبديلات والاهلي لم يقدم كرة قدم في المباراة".
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