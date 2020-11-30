شكرا لقرائتكم مدحت العدل: الزمالك كيان عظيم وظهورى في القناة بهدف دعم فريق الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المؤلف والسيناريست مدحت العدل، والمعروف بانتمائه للزمالك، أنه يدعم فريق الزمالك بغض النظر عن أحداث إيقاف مجلسه في الساعات الأخيرة، موضحا أنه لا يحب التطرف إلى الموضوعات التى لا يلم بكافة تفاصيلها.

وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك: "الزمالك كيان عظيم وظهورى في القناة بهدف دعم فريق الكرة".

وكشف العدل أن الزمالك أصبح شىء يدعوا للفخر في سنواته الخمس الأخيرة بعدما تطور بشكل ملحوظ وأصبح على الكيفية التى يعشقها من خلالها جمهور الزمالك..

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.