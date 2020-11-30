شكرا لقرائتكم أحمد بلال: بادجي معندوش فكرة وموسيماني مش مقتنع بيه ولا جوة ولا برة الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أسباب عدم اعتماد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بادجي في تشكيل الفريق أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تواضع مستوى مروان محسن بالمباراة. وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية: "موسيماني مش مقتنع ببادجي ولا برة ولا جوة الملعب وخاصة بعد ما كاسونجو ضربوا بعد نهاية المباراة". وتابع:"بادجي معندوش فكرة وطريقة لعبه لا تناسب النادي الأهلي".

وعلق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أداء النادي الأهلي وطريقة إدارة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، خلال لقاء نهائي القرن أمام الزمالك والتي حسمها فريق القلعة الحمراء.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية إن هناك عدد من اللاعبين لم يظهروا نهائيا في اللقاء رغم مشاركتهم في التشكيل الأساسي وعلى رأسهم حسين الشحات.

وتابع: "موسيماني أخطأ في إدارة اللقاء سواء في تغيير التشكيل أو التبديلات والاهلي لم يقدم كرة قدم في المباراة".