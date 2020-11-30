شكرا لقرائتكم نائب رئيس الزمالك: هناك أولوية لحل أزمة القيد الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المعبنة لرئاسة الزمالك، أن اللجنة الجديدة همها وشغلها الشاغل هو الحفاظ على النادي واستقراره وإسعاد جماهيره.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، إنه سيعقد اجتماعا مع اللجة التي تم تشكيلها لإدارة ملف الكرة بالنادي، موضحا أن حصر موارد النادي سيكون له أثر كبير في تويجه الدعم لحل الأزمات.

وتابع نائب رئيس الزمالك أن انهاء ملف القيد الصيفي وسداد المديونات سيكون لها الأولوية، موضحا أن الزمالك كيان كبيرة وسيظل كبيرا.

وعن الصفقات الجديدة قال هشام إبراهيم إن اللجنة ستضع باتشيكو أمام مسئولياته وستحمله ملف اختيارات صفقات الفريق، بالتعاون مع لجنة الكرة.

من جانبه أكد البكري أنه لا يمكن أن يجزم بالطرق التي سيواجه بها مشاكل النادي في الوقت الحالي، حيث سينتظر عملية تسليم وتسلم النادي وجرد خزينة القلعة البيضاء والوقوف على الوضع بشكل دقيق.

وكشف رئيس اللجنة المعبنة لرئاسة الزمالك تفاصيل تعيينه لخلافة مرتضى منصور بعد قرار إيقاف المجلس بالكامل.

وقال البكري، أنه تلقى مكالمة من الوزير اشرف صبحي بتكليفه لرئاسة الزمالك موضحا أنه لم يتردد في قبول المهمة بسبب حبه ودعمه للزمالك في مثل هذه الظروف.

وتابع البكري أنه شكل لجنة مكونة من الثلاثي أيمن يونس واشرف قاسم وعبد الحليم علي لإدارة ملف الكرة.

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.