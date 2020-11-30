شكرا لقرائتكم عم حارث: أمنح حسين الشحات وقفشة تعليمات قبل مباريات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد "عم حارث" عامل غرف ملابس فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، إن التتويج بنسخة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى، تعد هى الأغلى، نظرًا لتحقيق اللقب بعد غياب دام 7 سنوات، وجاء الفوز بها على حساب الزمالك الغريم التقليدى للمارد الأحمر.

وأضاف عم حارث فى تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى" أنه يقوم بمنح بعض اللاعبين تعليمات فنية، وتوجيههم، لافتًا إلى أن هناك من يتقبل وهناك من يرفض، قائلاً: "بتكلم مثلاً مع حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة فى بعض الأمور الفنية ويتقبلون حديثى لإنى مثل والدهم".

وأشار عم حارث حديثه، إلى أن هناك بعض اللاعبين يخصصون حذاء لمباريات معينة، أو يستشيروننى فى اختيار حذائهم قبل كل مباراة كنوع من التفاؤل، وحسين الشحات مخصص حذاء لمباريات الزمالك لإنه يتفاءل به".