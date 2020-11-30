شكرا لقرائتكم خبر عن جوران: الخطأ ممنوع أمام الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أقر الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة بصعوبة المواجهة التي تجمعه أمام الجزيرة اليوم، واعتبر أن قوة المنافس؛ تتطلب التعامل معه بحذر، وتفادي الأخطاء، خاصة أن الجزيرة يزاحم بقوة على الصدارة، وسيدفع بكل قوته؛ لتحقيق الفوز، مشدداً على ضرورة البداية القوية، والتركيز مع الأداء القتالي والتماسك طوال زمن المباراة.

وأضاف من المهم ألا نخسر خصوصاً وأن الفجيرة يلعب على أرضه، وقال: لا نخشى الجزيرة وسنحاول وضع التكتيك المناسب الذي يتيح لنا الخروج بنتيجة إيجابية.

من جانبه، أكد الهولندي رولي نوناتو محترف الفجيرة أن فريقه تنتظره مباراة في غاية الصعوبة، وسيكون الهدف الفوز، والعودة إلى سكة الانتصارات.