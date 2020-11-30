شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة حكماء فى الزمالك بعضوية كمال درويش وأحمد مصطفى ومحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجنة رباعية أطلق عليها لجنة حكماء النادي سيكون دورها مساعدة اللجنة المؤقتة التي ستتسلم النادي غدًا في إدارة شئون النادي، لعبور الفترة الحالية عقب إيقاف مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور مؤقتًا لوجود مخالفات مالية.

وضمت اللجنة كل من: الكابتن أحمد مصطفي، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وفهمي عمر، وستعقد لجنة الحكماء اجتماعًا مع اللجنة المعينة برئاسة المستشار أحمد البكري، غدًا الاثنين، لبدء وضع خارطة الطريق لعبور نادي الزمالك الفترة الحالية.

وأعلنت وزارة الرياضة حيثيات قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور في بيان رسمي جاء فيه:

في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك نظراً لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادى.

فقد صدر قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: السيد القاضي/ أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي / هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحام العام الأول/ محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

على أن تتولي اللجنة المؤقتة إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديراً تنفيذياً للنادى يضم لعضوية اللجنة تطبيقاً للائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك

ويستمر عمل اللجنة المؤقتة لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية أو انتهاء تحقيقات النيابة في المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

من ناحية أخرى تتسلم غدا اللجنة المعينة لادارة نادي الزماكل برئاسة المستشار احمد البكري ، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادي الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضي منصور الذي تم حله اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ اول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التي يتعامل معها نادي الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات ليكون احد افراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذي تم اقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة الي مقر نادي الزمالك لتسلم النادي عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للنادي قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار احمد بكري بتسلم النادي غدا من مديرية الشباب والرياضة في اطار الإجراءات القانونية .

وأصدرت وزارة الرياضة بيانا جاء فيه :

في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من

• السيد القاضي / احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

• والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة

• والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .

ويعمل القائمون على مكتب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الذى تم تجميد عمله، على جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه فى مقر النادى بقلعة ميت عقبة، وغادر مرتضى ومجلس إدارته النادى، بعد أن قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة الزمالك بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة