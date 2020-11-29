نابولي يسجل الهدف الثاني في شباك روما بالدوري الايطالي

عزز فريق نابولي تقدمه امام ضيفه روما بتسجيل الهدف الثاني في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الايطالي. الجولة الثانية لبطولة الدوري الايطالي. ونجح الدولي الاسباني فابيان رويز في اضافة ثاني اهداف اصحاب الارض بالدقيقة 64 من عمر المباراة. اضافة ثاني اهداف اصحاب الارض بالدقيقة 64 من عمر المباراة. وكان نابولي قد انهي شوط اللقاء الاول متقدما بهدف دون رد سجله لورينزو انسيني.

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