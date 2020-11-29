أمير مرتضى يطالب بالحفاظ على استقرار فريق الكرة بالزمالك

طالب أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، الحفاظ على قوام الفريق الأول بالنادي.
وكتب منصور عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أتمنى كل التوفيق لمن سيقود الناديولمن سيخلفني في ادارة كرة القدم واتمنى الحفاظ على الفريق واستقراره وان تتوقف تصفية الحسابات والعبث بهذا النادي العظيم عند هذا الحد ، من اليوم سأدعم النادي والفريق كمشجع و سأعود يوماً ولكن أقوى من الأول".
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت اليوم إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتحويل المجلس للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
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