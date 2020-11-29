منتخب السلة في صدارة تصفيات إفريقيا بعد الفوز علي المغرب

تصدر منتخب مصر الأول لكرة السلة " رجال" بعد ختام تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة وذلك بعد الفوز علي المنتخب المغربي بنتيجة ٩٩ / ٧٦ و التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري.
وإقترب منتخب الفراعنة خطوة نحو التأهل الي بطولة أفريقيابعد المشاركة الدور الثاني للتصفيات المقرر لها في شهر فبراير من العام القادم .
وجاءت نتائج فترات المباراة الأربعة علي النحو التالي:
الفترة الأولى ٢٢ / ٢١ لصالح المغرب ، فيما سيطر منتخبنا علي الفترات الثلاثة الاخيرة
الفترة الثانية ٤٥ / ٤٣
الفترة الثالثة ٨١ / ٦٢
الفترة الرابعة ٩٩ / ٧٦
وحصل اللاعب عمر عزب من منتخب مصر على لقب أفضل لاعب فى المباراة.
بهذا الفوز ارتفع رصيد مصر إلى ٦ نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية .
ويشارك المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر فى البطولة التى أستضافتها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.
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