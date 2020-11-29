منتخب السلة في صدارة تصفيات إفريقيا بعد الفوز علي المغرب

تصدر منتخب مصر الأول لكرة السلة " رجال" بعد ختام تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة وذلك بعد الفوز علي المنتخب المغربي بنتيجة ٩٩ / ٧٦ و التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري.

وإقترب منتخب الفراعنة خطوة نحو التأهل الي بطولة أفريقيا

بعد المشاركة الدور الثاني للتصفيات المقرر لها في شهر فبراير من العام القادم .

وجاءت نتائج فترات المباراة الأربعة علي النحو التالي:

الفترة الأولى ٢٢ / ٢١ لصالح المغرب ، فيما سيطر منتخبنا علي الفترات الثلاثة الاخيرة

الفترة الثانية ٤٥ / ٤٣

الفترة الثالثة ٨١ / ٦٢

الفترة الرابعة ٩٩ / ٧٦

وحصل اللاعب عمر عزب من منتخب مصر على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مصر إلى ٦ نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية .

ويشارك المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر فى البطولة التى أستضافتها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.