نابولي يتفوق بهدف نظيف علي روما في الشوط الأول

انهي فريق نابولي الشوط الاول من مباراته أمام نظيره روما متقدماً بهدف دون رد في المباراة التي تجمعهما علي ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوريالايطالي.
قدم لاعبو نابولي عرضاً مميزاً خلال الشوط الأول ونجحوا في تشكيل خطورة في عدة كرات علي مرمي ئاب روما.
وترجم نابولي تفوقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق الدولي الايطالي لورينزو انسيني.
ويخوض نابولي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة ، بفارق ثلاثة نقاط فقط عن فريق روما صاحب المركز الخامس بدول ترتيب الكالتشيو.
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