مرتضى منصور: بطولة أفريقيا “سُرقت” من الزمالك.. وسأصرف مكافآت التتويج للاعبين

قال رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، أن النادي واجه حربًا شرسة للغاية، خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ التتويج ببطولتين في أسبوع وهما كأس السوبر الأفريقي، وبطولة السوبر المحلي، مشيرًا إلى أن بطولة دوري أبطال أفريقيا “سُرقت” من اللاعبين يوم الجمعة الماضي.

وخسر الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، وقادها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناته على “اليوتيوب”، والتي أظهرت اجتماعه مع اللاعبين، بأن جاء ليجتمع بهم للشد من آزرهم عقب السقوط أمام الأهلي، مؤكدًا أنه ليس حزينًا على ضياع اللقب، لأن الجميع لم يبخل بأي نقطة عرق، ولعبوا مباراة كبيرة، وكانوا الأفضل على مدار الـ90 دقيقة.

ورحب رئيس الزمالك بالتونسي “حمزة المثلوثي” صفقة الفريق الجديدة، والذي يلعب في خانة الظهير الأيمن، حيث تواجد اللاعب في مقر النادي الأبيض من أجل الانضمام رسميا، حيث سيتم قيده قبل مواجهة طلائع الجيش في بطولة كأس مصر.

وأضاف رئيس الزمالك “الموقوف” في حديثه للاعبين، أنه كان يتمني تهئنة رئيس الأهلي “محمود الخطيب” بالبطولة، لكنه يهنئه على الإهانات والتجاوزات من جانب جماهير ناديه في حق محمود شيكابالا.

وأكد بأن الخطيب أصدر تعليمات للاعبي الأهلي بعدم مصافحة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، أثناء تسلم ميداليات البطولة، مشيرًا إلى أن النادي واجه حربا شرسة منذ التتويج ببطولتي السوبر المحلي والأفريقي خلال شهر نوفمبر 2020.

واستنكر مرتضى منصور، منعه من دخول ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن جماهير كثيرة من الاهلي دخلت إلى الملعب، بينما صدر قرار بعدم حضوره لتلك المواجهة.

وقال مرتضى للاعبي الأبيض، أنهم أضاعوا 3 أهداف محققة، ملمحًا لوجود أعمال السحر، وأن بيتسو موسيماني وراء ذلك، مؤكدًا أن تلك البطولة “سرقت” من الزمالك، ولذلك سيقوم بصرف مكافآت للاعبين، كأنهم فازوا بتلك البطولة.

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