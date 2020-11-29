مصدر.. وزارة الرياضة تنفي طرح أي مبادرة للصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك

أكد مصدر مسئول داخل وزارة الشباب والرياضة أن الوزير أشرف صبحي، لم يطرح مبادرة للصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك، وأن مبادرته كانت قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تحت شعار “لا للتعصب” حرصا على العلاقة الطيبة بين جماهير الناديين.

وأوضح المصدر، إن بيان النادي الأهلي كان أيضا للمزيد من التهدئة ونبذ أي خلافات بعيدا عن موقف أي أشخاص سواء كانت مسئولة أو غيره.

وأضاف، أن ما يتم تداوله عن مبادرة الصلح كلام عار تماما من الصحة لانه لم يكن هناك خلاف بين الناديين ولكن الأمر يتعلق بأحد المسئولين وهناك جوانب لائحية سيتم تفعيلها بما يتفق مع القوانين ويحفظ استقرار الكيانات الكبيرة بعيدا عن الأشخاص.

وفي نفس السياق، نفى مصدر بالنادي الأهلي ما تردد عن تلقي أي اتصالات من جانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخصوص وجود مبادرة للصلح مع رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“.

وأوضح المصدر إن البيان الذي أصدره رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وطالب فيه بطي صفحة الخلافات، جاء لتهدئة الأجواء ووأد الفتنة بين الجماهير، انطلاقا من دور النادي المعروف، ودون وجود أي اتصالات مع أي طرف.

وكشف المصدر، إن بيان الأهلي جاء انطلاقا من الحفاظ على الصالح العام للجماهير المصرية، وإن ما تردد عن وجود اتصالات مسبقة مع وزير الشباب والرياضة غير صحيح بالمرة.

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