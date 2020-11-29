أخبار الهلال| بالصور.. لوشيسكو “يغزو” كل شيء في السعودية!

تناولت الصحف والمواقع اليونانية المختلفة النجاح المستمر لمدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، بعد التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عقب الفوز في المباراة النهائية على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم نادي الهلال بالهدف الأول عن طريق جانغ هيون سو في الدقيقة العاشرة، وجاء الهدف الثاني بواسطة بافتيمبي جوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 42، بينما أحرز النصر هدفه الوحيد في الدقيقة 71 عن طريق أيمن يحيي.

إشادة يونانية

وقالت صحيفة “freespeech” اليونانية أن المدرب رازفان لوشيسكو تألق في الكرة السعودية، وحقق ثلاثية تاريخية مع الهلال خلال أول موسم بعد مجيئه من باوك.

فيما كتبت صحيفة “ON Sports” “لوشيسكو يكتسح كل شيء مع الهلال”، وعلى نفس المنوال وصفت صحيفة “inpaok” ما يفعله التقني الروماني بـ”الغزو” لكل البطولات في السعودية، وأوضحت “بعد دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، فاز كذلك بكأس الملك”.

ألقاب لوشيسكو

وكان لوشيسكو قد حضر إلى الهلال صيف عام 2019، قادمًا من باوك، الذي قاده على مدار عامين، وحقق معه بطولة الدوري اليوناني، وكأس اليونان مرتين.

واستطاع لوشيسكو حتى الآن قيادة الزعيم لتحقيق 3 بطولات، وهي دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي، وبطولة كأس الملك، بالإضافة إلى الحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية بقطر.

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