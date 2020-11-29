توتنهام يحتفظ بالصدارة ويتعادل سلباً مع تشيلسي

انتهت قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بين تشيلسي وتوتنهام على وقع التعادل السلبي، في المواجهة التي أقيمت الأحد على ملعب ستامفورد بريدج.



وخاض الفريقان القمة اللندنية بحثاً عن تحقيق الفوز حيث بحث تشيلسي عن مواصلة انتصاراته وزيادة الضغط على ليفربول الذي كان متصدراً قبل انطلاق المباراة، فيما أراد توتنهام تحقيق الفوز للانفراد بالصدارة واستعادتها من ليفربول، علماً بأن التعادل جعل فريق شمال لندن يتصدر أيضاً ولكن بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول.



ورفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة بعد أن حقق تعادله الثالث مقابل 6 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تعادل "البلوز" للمرة الرابعة هذا الموسم مقابل خمس انتصارات وخسارة وحيدة.