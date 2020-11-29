شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يثير أزمة فى ليفربول بعد مباراة برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، أزمة داخل صفوف الفريق، بعدما خرج بملامح غاضبة ورفض مصافحة أى لاعب قبل خروجه، وتجاهل مصافحة يورجن كلوب خلال مواجهة برايتون التى أقيمت أمس الأول، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكان ليفربول قد سقط فى فخ التعادل أمام برايتون، بهدف لكل منهما، حيث وصل إلى 21 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز مؤقتًا فى انتظار نتيجة مباراة توتنهام التى ستقام والجريدة ماثلة للطبع.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية إن صلاح ظهر بوجه غاضب للغاية واتجه إلى مقاعد البدلاء بعد خروجه دون مصافحة أى لاعب داخل صفوف الفريق بل ووصل الأمر إلى تجاهل المدير الفنى الألمانى يورجن كلوب.

وسجل محمد صلاح هذا الموسم 10 أهداف مع ليفربول خلال 14 مباراة بمختلف المسابقات التى شارك فيها بقميص الريدز.

وفى نفس السياق، تباينت ردود أفعال جماهير ليفربول على رد فعل محمد صلاح جناح الفريق، الغاضب بعد استبداله فى مباراة برايتون فى البريميرليج، حيث علق أحد المغردين قائلًا: «زعل صلاح مُبرر لأن عنده رغبة باللعب والتسجيل خصوصا بعد إلغاء هدفه وطبيعى فى حدود المعقول».

وغرد آخر: «إنه قرار مروع، كيف يمكنك ترك مينامينو واستبدال صلاح؟، نحن نثق فى كلوب لكنه يحتاج إلى البدء فى اتخاذ قرارات صحيحة».

وأبدى أحدهم غضبه على قرار يورجن: «كلوب مجنون كيف استبدل مو؟ مينامينو الذى يجب أنّ يخرج»، وغرد آخر: «صلاح يبدو دائمًا مُنزعجًا للغاية عند الخروج، ويحتاج إلى تحويل هذا الإحباط إلى أداء أفضل»، وكتب مُشجع: «صلاح لا يبدو سعيدًا على الإطلاق بخروجه».

من جانبه، علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، على غضب محمد صلاح، قائلًا: «علينا فقط أن نكون حذرين معه، هو لا يحب ذلك، عندما يُغادر صلاح المباراة وهو مبتسم فإنه سيكون هناك خطأ ما».