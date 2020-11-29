شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ريال مدريد لمواجهة شاختار فى دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة مضيفه فريقه شاختار الأوكرانى، مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.

شهدت قائمة ريال مدريد، لمباراة شاختار الأوكرانى، عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فالنسيا، بالدوري الإسباني، بينما غاب النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذى تعرض للإصابة، خلال مواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس، أمس السبت بالليجا.

وكان ريال مدريد، قد خسر أمس السبت، أمام فريق ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 2 – 1، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالى:

حراسة المرمى: كورتوا ، لونين ، ألتوبى

الدفاع: ميليتاو ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، ميندى ، شوست

الوسط: كروس ، مودريتش ، كاسيميرو ، أوديجارد ، إيسكو ، أريباس

الهجوم: بنزيما ، أسينسيو ، فاسكيز ، فينيسيوس جونيور ، ماريانو ، رودريجو