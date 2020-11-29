شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: قرار وزارة الشباب تجاه إدارة نادي الزمالك الأقوى في تاريخ الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، إن قرار تشكيل لجنة لإدارة شؤون نادي الزمالك للألعاب الرياضية هو أعنف وأقوى قرار اتخذ في المجال الرياضي في مصر.

وأضاف محمد بيومي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن هذا القرار معناه أن وزير الشباب والرياضة وجد كم كبير من الأخطاء لإصدار هذا القرار، وأن لديه المزيد من الوثائق والمستندات التي تؤهله لاتخاذ قرار وقف إدارة نادي الزمالك الحالية

وأوضح أن الوزير وردت إليه تقارير ومستندات تسمح بإصدار في حينه وتحديد حجم الخطأ والعقوبة من قبل النيابة الإدارية، منوها بأن حل مجلس إدارة الزمالك ليس تدخل حكومي، ولكن الأندية هما أبناء الدولة، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، ومن حقها إتخاذ أي قرار تجاههم.

وأشار إلى أن هذا القرار لا يحق لـ مرتضى منصور بدخول نادي الزمالك، لافتاً إلى أن النيابة تستدعي مجلس إدارة الزمالك للتحقيق معهم، مؤكداً أن قرار وزارة الشباب والرياضة قرار أقوى لأنه شامل وعام وهو الأقوى في تاريخ الرياضة.