شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يعلق على رحيله من مجلس إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على رحيله من مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف واستبعاد مجلس الإدارة وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة.

ونشر «يوسف» تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «الرحيل من إدارة نادي الزمالك لا يعني التخلي عن الكيان الذي صنع اسم كل من ارتبط به، حان الوقت لانضمامي لصفوف المشجعين».

وأضاف: «بذلت كل ما أملك من جهد لإسعاد جمهور الزمالك ونجحنا كإدارة في بناء فريق كبير وعلى جمهور الزمالك العظيم مساندة الفريق كما عودتنا».

واختتم: «شكرًا مرتضي، أمير، أعضاء المجلس».