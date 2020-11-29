شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يعلن غياب مدة المعيوف والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال، عبد الله المعيوف، حارس المرمى من قائمة الفريق في مباراة النصر، أمس، في نهائي كأس الملك لعدم تجاوزه الاختبارات التي أجريت له ظهرًا. وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاختبارات أظهرت أن المعيوف لا يزال يعاني من إصابة من الدرجة الثانية، تتطلب العلاج لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى ستة بحسب درجة استجابته للعلاج والانضباط في الجلسات العلاجية والتأهيلية. وكان المعيوف قد تعرض لإصابة فى الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي الممتاز مع فريقه الهلال. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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