شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأخير لمرتضى في الزمالك قبل وقف مجلسه: «المهم بيبو يبقى مبسوط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك في آخر ظهور له في النادي قبل قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف واستبعاد مجلسه وإحالة المخالفات المالية إلى النيابة العامة.

وأكد مرتضى خلال الجلسة أن الزمالك يتعرض لضغوط كبيرة واستنكر منع ابنه وعضو مجلس الإدارة السابق أحمد مرتضى منصور من دخول الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وأشار رئيس الزمالك السابق إلى أنه «يتوقع أي شئ»، متسائلًا: «إيه هتحل المجلس؟ هتحبسني؟»، فيما وجه نداءً للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: «نادي الزمالك بيتفرم بفعل فاعل».

وتابع مرتضى منصور: «لو حد فينا أخطأ يتحاسب، لكن الفريق ملوش دعوة بالموضوع».

ووجه رسالة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قائلًا: «والله العظيم بنحبك ونحترمك وعارفين إنك مضغوط عليك جامد لكن للصبر حدود إحنا بشر، أنا عن نفسي معنديش مشكلة اللي عايز يحل يحل اللي عايز يحبسني يحبسني معنديش مشكلة خالص، المهم بيبو يبقى مبسوط».