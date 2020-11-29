شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ساوثهامبتون يُهاجم لاعبي اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رالف هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي اندهاشه من طريقة احتفال لاعبو مانشستر يونايتد المبالغ فيها بعدما حقق الشياطين الحمر فوزًا قاتلًا على حساب القديسين بنتيجة 3-2، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب "سانت ماري" معقل القديسين، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال هازنهوتل بعد المباراة: "عندما تشاهد لاعبي مانشستر يونايتد يحتفلون في غرف ملابسهم وكأنهم فازوا بالدوري، يجب أن نكون فخورين بفريقنا". الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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