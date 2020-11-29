شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يهدى درع المقاولون للسفير المصرى فى جيبوتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي درع النادي التذكاري على هامش دعوة الغداء من السفير للبعثة. جاء ذلك قبل مغادرة بعثة المقاولون العرب جيبوتي مساء اليوم على ان تستغرق الرحلة حوالي 9 ساعات يتخللها ساعتين ترانزيت في إثيوبيا.

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