شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار للجنة الزمالك المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتسلم غدًا اللجنة المعينة لادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، كل الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادي الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضي منصور الذي تم حله اليوم. ومن المنتظر أن تتخذ اللجنة أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التي يتعامل معها نادي الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات ليكون أحد افراد اللجنة الجديدة بدلاً من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذي تمت إقالته من منصبه مع المجلس. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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