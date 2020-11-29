شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق النصر يحرز بطولة كأس الإستقلال لكرة القدم لأندية عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أحرز فريق النصر بطولة كأس الإستقلال لكرة القدم لأندية عدن بعد فوزه على فريق الجلاء بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم ، على ملعب الشهيد الحبيشي بعدن .

وعقب انتهاء المباراة كرم وكيل وزارة الشباب و الرياضة الدكتور عزام خليفة و مدير مكتب الشباب و الرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر ، فريق النصر بكاس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الجلاء الميداليات الفضية.

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