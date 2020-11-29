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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإنجليزي: توتنهام في الصدارة على الرغم من التعادل السلبي مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020
ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، خيّم التعادل السلبي 0-0 على لقاء تشيلسي وتوتنهام الذي جرى على ملعب ستامفورد بريدج.
شهدت المباراة منافسة محتدمة بين الطرفين، وتمكن الألماني تيمو فيرنر من هز شباك توتنهام خلال الشوط الأول لكن الهدف لم يُحتسب بسبب التسلل.
وعلى عكس مباريات السبيرز السابقة في الدوري الإنكليزي، لم يتمكن الثنائي هاري كاين وسون هيونغ مين من صنع الفرص أو تسجيل الأهداف في المباراة.
وبهذا التعادل أضاف توتنهام نقطة إلى رصيده ليصعد إلى صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي بمجموع 21 نقطة، وتشيلسي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.
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