شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأرجنتيني يأمر بتفتيش عيادة طبيب مارادونا والان مع التفاصيل
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، وفق ما نشره موقع «RT»، أنه في الرابع من نوفمبر الجاري، أي قبل أسبوع من مغادرة مارادونا للمستشفى بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في رأسه، خضع الأسطورة لفحص من قبل طبيب نفسي. ونصت توصيات الطبيب النفسي، على إلزامية الإشراف المستمر على مارادونا من قبل ممرضين متخصصين في المرضى الذين يعانون من مشاكل في استخدام المؤثرات العقلية.
وكان من المفترض أيضا، أن يشرف طبيب أعصاب على مارادونا.
وكان نجم نابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين في نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، قد فارق الحياة في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس، يوم الأربعاء الماضي، بسبب «ذبحة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب»، بحسب تشريح أولي.
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