الوحدة يستعيد ذاكرة الانتصارات بهاتريك ديمتري

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ويدين الوحدة بالفوز لمحترفه الأسترالي ديمتري بتراتوس الذي تكفل بتسجيل الأهداف الثلاثة (هاتريك)، الأول من ضربة جزاء (20) والثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء (55)، والثالث في الدقيقة 86، علما بأن الباطن بادر بالتسجيل في توقيتين مبكر ومتأخر عن طريق فابيو أبرو في الدقيقتين (4 و90).ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي الباطن على رصيده السابق 7 نقاط.
وخلال الخمس جولات الماضية لم يذق فرسان مكة طعم الفوز سوى في مباراة واحدة وهي التي استضاف فيها القادسية وتغلب عليه 2-1، فيما توالت عليه الخسائر بعد ذلك، حيث خسر أمام الأهلي 0-1، وأمام الفيصلي 1-2، وأمام الرائد 2-3، وأمام التعاون 0-1.
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