شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين جولف السعودية ومنظمة مديري الأندية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جولف السعودية أمس اتفاقية شراكة جديدة مع منظمة مديري الأندية الأوروبية بهدف صناعة برنامج تدريبي معتمد ومتعدد المراحل هو الأول من نوعه، إذ يعتمد اللغة العربية، ويبحث البرنامج عن تحفيز ودفع السعوديين نحو تبني مسيرة مهنية في عالم الجولف.

وتوضح الاتفاقية حرص جولف السعودية على سرعة بناء وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية تهدف إلى اكتشاف وتدريب قياديين سعوديين قادرين على دعم مسيرة تطوير الجولف المتسارعة في السعودية.

وستقوم منظمة مديري الأندية الأوروبية بتحديد وتطوير وتصميم منصة تعليمية مصممة خصيصا للمملكة العربية السعودية مستفيدة من خبرتها التعليمية الواسعة وممارساتها الحديثة في عالم الجولف لتحقيق أهداف الشراكة، وستندرج الاستراتيجية التدريبية الجديدة ضمن برنامج التدريب لجمعية المدربين لتساعد جولف السعودية في توسيع نطاق القيادات المحلية في عالم اللعبة، مما سيسهم بدوره في بناء جمعية سعودية للمدربين.

وتعد منظمة مديري الأندية الأوروبية منظمة غير ربحية يعمل أعضاؤها على إدارة الأندية الرياضية المختلفة لرياضات الجولف والتنس والتجديف وغيرها من الرياضات، إضافة إلى إدارة الأندية الصحية والرياضية والاجتماعية الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمثل المنظمة الأوروبية مظلة لكثير من منظمات المديرين في دول مختلفة، كما تتعاون الاتحادات الرياضية المحلية مع المنظمة، وهو ما يمنح أعضاءها فرصة الوصول إلى أفضل البرامج التدريبية والتعليمية والفعاليات.

وقال مدير قطاع التعليم في منظمة مديري الأندية الأوروبية توربجورن جوهانسون «سعى جولف السعودية نحو بناء بيئة جولف مميزة ومتطورة في السعودية يطرح معادلة جديدة في عالم اللعبة ومنظماتها، عملنا في المنظمة على صناعة استراتيجيات تطوير تتناسب مع البيئات المحلية مع توفير فرص الوصول إلى أبرز التجارب العالمية القادرة على تحفيز الباحثين عن التطور في المجال إلى تحقيق أهدافهم».

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور على أهمية هذا البرنامج بالنظر إلى دوره الفاعل في تأمين مستقبل لعبة الجولف في السعودية بصفة عامة.