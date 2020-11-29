الاتفاق يتكفل بالتسجيل لنفسه ولمضيفه التعاون

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ولم يستفد التعاون من الهدف المبكر الذي تسبب في تسجيله مدافعا الاتفاق صالح القميزي وسعيد الربيعي في مرماهما بالخطأ في الدقيقة 13، بعد أن حاول القميزي إبعاد كرة عرضية بطريقة خاطئة ومباغتة، موجها كرته نحو المرمى لتصطدم بالربيعي وتدخل المرمى.وسمح التعاون للاتفاق بإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وتحديدا في الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء سجلها المحترف السلوفاكي فيليب كيس.
ورفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط.
وفاز التعاون في الجولة الماضية على نظيره الوحدة 1 - 0، فيما تعرض الاتفاق إلى هزيمة قاسية وثقيلة على يد الفتح حينما تغلب عليه 4 - 0.
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