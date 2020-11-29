الاتفاق يتكفل بالتسجيل لنفسه ولمضيفه التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الاتفاق التعادل 1 - 1 على نظيره التعاون في المباراة التي استضافها الأخير أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يستفد التعاون من الهدف المبكر الذي تسبب في تسجيله مدافعا الاتفاق صالح القميزي وسعيد الربيعي في مرماهما بالخطأ في الدقيقة 13، بعد أن حاول القميزي إبعاد كرة عرضية بطريقة خاطئة ومباغتة، موجها كرته نحو المرمى لتصطدم بالربيعي وتدخل المرمى.

وسمح التعاون للاتفاق بإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وتحديدا في الدقيقة 44 عن طريق ضربة جزاء سجلها المحترف السلوفاكي فيليب كيس.

ورفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط.

وفاز التعاون في الجولة الماضية على نظيره الوحدة 1 - 0، فيما تعرض الاتفاق إلى هزيمة قاسية وثقيلة على يد الفتح حينما تغلب عليه 4 - 0.