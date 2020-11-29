شكرا لقرائتكم خبر بروتوكول وقائي خاص بنصف نهائي البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحاطت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي بالدليل الإرشادي للبروتوكول الوقائي للمباريات بعد أن فرغت اللجنة الطبية بالاتحاد العربي من إعداده.

وتم تعميم البروتوكول على الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي (الاتحاد والشباب والرجاء المغربي والإسماعيلي المصري).

ويستهدف الدليل الإرشادي سلامة اللاعبين والحكام والمنظمين وكافة المنتسبين لكرة القدم والعاملين في الملاعب التي تحتضن مباريات البطولات العربية، وذلك تجنبا لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن مباراة الذهاب بين الاتحاد والشباب ستقام بالرياض الأربعاء المقبل، فيما يقام الإياب في الرابع من يناير المقبل بجدة، بينما تجري مباراة الإياب بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري بنصف النهائي في مدينة الدار البيضاء بعد أن لعب الذهاب بالإسماعيلية، وانتهى بفوز الإسماعيلي 1-0.

على الصعيد ذاته، دشن فريق الاتحاد أمس استعداداته لمواجهة الشباب بعد أن كان المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي، كافأ اللاعبين براحة لمدة يوم عقب الفوز على القادسية 1-0 الجمعة الماضي في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.