شكرا لقرائتكم خبر 120 مليونا يتابعون نهائي كأس الملك و200 موقع تواكب التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكثر من 120 مليون متابع شاهدوا تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين أمس الأول عقب فوزه على غريمه التقليدي النصر 2-1 في المباراة النهائية التي جرت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاء هذا الرقم من المشاهدين بعد تعدد القنوات النقالة على الصعيدين العربي والخليجي، والذي حظى بخاصية نقل المباراة والتتويج يندر تكرارها من خلال النقل الأرضي والفضائي والإذاعي لعدد من الدول العربية والخليجية.

ونقل النهائي 10 قنوات هي: الرياضية السعودية، وأبوظبي الرياضية، والبحرين الرياضية، والكويت الرياضية، والعراقية الرياضية، وON sport المصرية، والشارقة الرياضية، ودبي الرياضية، وروتانا خليجية، وعمان الرياضية.

كما رصدت العديد من المواقع الإعلامية والصحف الأجنبية، تجاوز عددها الـ200 موقع، فرحة الهلال بالتتويج من خلال التعليق بعدة لغات بحسب البلدان التي تنتمي لها الأجهزة الفنية واللاعبون المحترفون في الفريق، إلى جانب متابعة الدول الأجنبية الأخرى لأخبار ونشاطات محترفيها السابقين الذي انضموا للهلال.

وشكلت الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والعربية السواد الأعظم لتغطية أفراح الهلال ومتابعة الانتصارات الزرقاء.

وأفردت صحيفة digisport الرومانية تعليقات حول اللقب الذي تحقق بقيادة المدير الفني، الروماني رازفان لوشيسكو، حيث كتبت «توج لوشيسكو مدرب الهلال بكأس الملك بعد الفوز على النصر 2-1، وحصل على كأس مشابه لكأس العالم، ليصبح اللقب الثالث للمدرب الروماني مع الزعيم». ونقلت الصحيفة sport المشهد قائلة «رقص لوشيسكو رازفان على الموسيقى العربية مع اللاعبين بعد التتويج بكأس الملك على حساب النصر، ولم يتردد في الرقص مع اللاعبين».

وبينت صحيفة themasports أن المدير الفني للهلال حقق اللقب التاسع له على صعيده الشخصي، والثالث له مع الهلال.

ولم تخل الصحف والمواقع الإيطالية من تعليقاتها وكذا البيروفية والفرنسية والتركية في متابعة الحدث، حيث أشادت صحيفة elcomercio البيروفية بأداء اللاعب البيروفي أندريه كاريلو الذي حقق اللقب البطولي الرابع مع الهلال.

فيما عنوان الإيطاليين عبر موقعهم derby derby derby (بوم بوم جيوفينيكو) كونه نجح في صناعة هدف الهلال الأول الذي سجله الكوري جانغ هيون سو.

وامتدحت صحيفة lepuipe الفرنسية الأداء الذي قدمه الفرنسي بافيتيمبي قوميز وتسجيله الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء، وأشارت إلى اللقب الجديد بالرقم 7، كرمز للبطولة السابعة التي حققها اللاعب في تاريخه.

أما موقع Sporx التركي فامتدح أداء قوميز، وقال «إنه تغلب على أمرابط ومايكون لاعبي غلطة سراي السابقين، وحقق كأس الملك بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه».

كما أن تابع اليونانيون التتويج ورصد رازفان لوشيسكو الذي سبق وأن قاد فريق باوك اليوناني، حيث عنونت صحيفة ON Spotrs بقولها «لوشيسكو اكتسح كل شئ مع الهلال».

ولاحقت صحيفة Topue Sport الكولومبية كنظيراتها أنباء لاعبها جوستافو كويلار، وقالت «إن العلم الكولومبي حضر في يوم التتويج السعودي».

كما قالت صحيفة dullahbank الكورية الجنوبية «لقد نجح لاعبنا جانغ هيون سو في المساهمة مع فريقه الهلال في تحقيق لقب كأس الملك بهدفه الأول الذي جاء بضربة رأسية رائعة بعد 5 أيام من هزيمة النصر في الدوري».