البنعلي والمطيري والخالدي أبطال جولة المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الجولة الفضية لبطولة المملكة للمبارزة (عمومي)، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر ، بحضور رئيس اتحاد اللعبة أحمد الصبان، ونائبه عامر المبيض. وحقق علي البنعلي ذهبية سلاح الشيش، وحل إبراهيم الهديب ثانيا، وحسن اليوسف ثالثا، ومحمد الدخيل في المركز الثالث مكرر. ونال عادل المطيري ذهبية سلاح السايبر، وجاء علي البحراني ثانيا، وأحمد القديحي ثالثا، وسعد البقمي في المركز الثالث مكرر. ونال عادل المطيري ذهبية سلاح السايبر، وجاء علي البحراني ثانيا، وأحمد القديحي ثالثا، وسعد البقمي في المركز الثالث مكرر. وفي منافسات سلاح الأبيه حقق نواف الخالدي المركز الأول، وحل خليفة العميري ثانيا، وجواد الداود ثالثا، وعمر العكاس في المركز الثالث مكرر.

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