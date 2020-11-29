شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أهنئ الخطيب على تجاوزات جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، والذى تمت تجميد مجلسه اليوم، اجتماعا مع لاعبى الفريق قبل ساعات من قرار الإيقاف رسميا للشد من أزرهم عقب الخسارة من الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، وتم نشر فيديو للاجتماع على الموقع الرسمى لنادى الزمالك. وأكد مرتضى منصور للاعبين أنه حرص على الحضور اليوم قبل التدريب لتحية اللاعبين، مؤكدا لهم أن جمهور الزمالك ليس حزينا على ضياع البطولة لأن اللاعبين لم يبخلوا طوال الموسم بأى جهد على الفريق.

وأضاف مرتضى منصور للاعبين: "برحب بحمزة المثلوثى وروقة وفتوح وبقول لكل اللاعبين كنتوا رجالة والبطولة اتسرقت فى اللحظات الأخيرة، وكان نفسى أهنئ محمود الخطيب رئيس الأهلى على البطولة ولكن أهنئه على تجاوزات جماهير الأهلى ضد شيكابالا، أم أبارك له على تعليماته التى أصدرها للاعبى الأهلى بعدم السلام على أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك أثناء تسليم الميداليات". وأضاف رئيس الزمالك السابق: "منذ حصول الزمالك على لقبين فى أسبوع وهما السوبر الأفريقى والمحلى والنادى يواجه حربا شرسة من كل الجهات".

من ناحية أخرى، تتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات. كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.