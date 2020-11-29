شكرا لقرائتكم خالد الغندور: اللجنة التي ستدير الزمالك أمامها تحديات كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق أن الزمالك لن يتمكن من القيد الصيفي حتى يدفع 22 مليون جنيه مديونات سابقة.

وقال الغندور أن اللجنة التي تم تعيينها لرئاسة الزمالك باتت مطالبة لدفع هذه المديونات حتى يتمكن الفريق من عدم صفوفه بالصفقات الجديدة بجانب انهاء بعض الملفات العالقة وفي مقدمتها التجديد لنجم الفريق فرجاني ساسي.

وحث الغندور اللجنة برئاسة المستشار أحمد البكري بضرورة الحفاظ على استقرار النادي الأبيض في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها النادي.

وأكمل: "أهم حاجة عندنا كجمهور ومحبي نادي الزمالك هو الحفاظ على النادي، نحن لا نتحدث عن مخالفات أو تحقيقات".

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.

وتوج الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التى يكون فيها نهائى دورى الأبطال فى أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

ويعد هذا اللقب التاسع للأهلى، إذ اقتنص النادى لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى، بدأ المارد الأحمر بافتتاح التسجيل عبر عمرو السولية برأسية إثر ركنية فى الدقيقة 5، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا إثر مجهود فردى وتسديدة رائعة فى الدقيقة 31، فيما خطف محمد مجدى قفشة هدف الفوز في الدقائق القاتلة 86، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى القارة الأفريقية فى بطولة كأس العالم للأندية التى تنظم فى الدوحة فى فبراير المقبل.