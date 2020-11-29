شكرا لقرائتكم شبانة : طبيب الأهلي سافر للسعودية بعد عرض الـ 20 ضعف..والإدارة تحدد البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد شبانة لتلفزيون اليوم السابع، أن خالد محمود طبيب النادي الأهلي سافر للمملكة العربية السعودية اليوم الأحد لبدء مهام عمله كرئيس للجهاز الطبي في نادي الأهلي السعودي.

وأضاف شبانة، أن خالد محمود تلقى العرض منذ فترة إلا أنه اشترط عدم بدء تولي المسئولية بعد انتهاء بطولة دوري ابطال افريقيا، كاشفا عن أن خالد محمود سيحصل علي مبلغ 10 آلاف دولار شهريا وهو يفوق ما يحصل عليه في الأهلي 20 مرة تقريبا، حيث كان يحصل في الأهلي على 8 آلاف جنيه شهريا فقط.

وتابع شبانه لتلفزيون اليوم السابع أن إدارة الأهلي كلفت أحمد عبد العزيز المستشار الطبي للنادي باختيار البديل، إلا أن هناك اتجاه لتصعيد طبيب فريق الشباب أسامة مصطفي للفريق الأول مع الابقاء علي المجموعة الطبية الموجودة بكامل قوامها.