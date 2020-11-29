شكرا لقرائتكم حسين الشحات يعلن غيابه عن السوبر الأفريقى ويكشف سر خناقة نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أنه سيغيب عن مواجهة فريقه فى السوبر الأفريقى أمام نهضىة بركان المغربى يوم 10 ديسمبر المقبل، بعدما تلقى بطاقة حمراء عقب انتهاء نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام الزمالك، واقتناص المارد الأحمر البطولة بالفوز بنتيجة 2 / 1.

وكشف الشحات خلال حواره لبرنامج "مساء دى إم سى" كواليس الخناقة التى حدثت بين لاعبى الأهلى والزمالك عقب انتهاء اللقاء، قائلاً: "قبل المباراة حدث سوء فهم بينى وبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وبعد المباراة توجهت إليه وقولت له إننا فوزنا باللقب وقمت بالاحتفال، بعدها حدثت المشادة والناس فضلت تضرب فى بعضها، وشيكابالا وحازم إمام وجنش يقومون بفض الاشتباك، ولا أعلم سبب ما حدث، وتلقيت البطاقة الحمراء أنا ومصطفى".

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.