شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة طبية قبل مواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية اليوم ،الأحد، بمقر النادي بالجزيرة للكشف عن فيروس كورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا وفقاً لبروتوكول اتحاد الكرة قبل المنافسات المحلية حيث يستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر بالسويس.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وأكتفى الفريق بإجراء مسحة طبية للكشف عن كورونا بعدما تدرب الفريق أمس وسيتدرب غداً وبعده يدخل معسكر غلق إستعداداً لمواجهة زعيم الثغر في الكأس وهي المباراة الأولى للأحمر بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء أمس الأول الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.