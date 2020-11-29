شكرا لقرائتكم حمزة المثلوثي ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك الجديد في تدريبات الفريق الأبيض التي أقيمت اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر، حيث انضم المثلوثي للتدريبات عقب عودة الفريق للتدريبات بعد خسارة دوري ابطال افريقيا امام الأهلي الجمعة الماضي وظهر المثلوثي لأول مرة في النادي اليوم قبل أن يشارك في التدريبات.

وانضم المثلوثى إلى الزمالك قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد نهاية عقده مع الأخير الذى تولى شارة قيادته قبل أن ينتقل إلى قلعة ميت عقبة ليعزز الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل