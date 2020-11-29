شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف عن إيقاف مجلس الزمالك: حان الوقت لانضمامي لصفوف المشجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق إسماعيل عضو مجلس إدارة الزمالك، على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك وإحالة مخالفاته المالية إلى النيابة العامة. وقال يوسف عبر حسابه الشخصى على تويتر: الرحيل من إدارة نادي الزمالك لا يعني التخلي عن الكيان الذي صنع اسم كل من ارتبط به حان الوقت لانضمامي لصفوف المشجعين، بذلت كل ما أملك من جهد لإسعاد جمهور الزمالك ونجحنا كإدارة في بناء فريق كبير و علي جمهور الزمالك العظيم مساندة الفريق كما عودتنا.شكرا مرتضي ، امير ، اعضاء المجلس.

إسماعيل يوسف وتتوجه غداً لجنة من مديرية الشباب والرياضة الي مقر نادي الزمالك لتسلم النادي عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تتسلّم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للزمالك قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات ، ثم تتسلّم غداً أيضاً اللجنة الجديدة التي ستدير الزمالك برئاسة المستشار احمد بكري النادي من مديرية الشباب والرياضة.

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