شكرا لقرائتكم بيراميدز يهزم سموحة 2 / 1 استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق نادي بيراميدز فوزه الثاني في ثاني مبارياته الودية استعدادا للدوري الممتاز، وانتصر على سموحة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي، سجل ثنائية بيراميدز في المباراة، نبيل عماد دونجا، وإبراهيم حسن، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء.

.بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم، شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي - نبيل دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود وادي

وفي الشوط الثاني شارك، مهدي سليمان ودودو الجباس وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وطارق طه ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وعمرو العيوني.

وخضع على جبر، مدافع نادى بيراميدز والمنتخب الوطنى، لمسحة كورونا جديدة اليوم، الأحد، من أجل الوقوف على حالته، بعدما أجرى اللاعب مسحة منذ يومان جاءت إيجابية ليستمر فى الخضوع للعزل الصحى المنزلى من أجل التعافى من فيروس كورونا.

ويرغب الجهاز الفنى لنادى بيراميدز فى استعادة على جبر من أجل تجهيزه لمنافسات الموسم المقبل فيما وصل فريق سموحة أمس إلى القاهرة للدخول فى معسكر ممتد حتى الأربعاء القادم ، ثم يغادر بعدها عائدا إلى الأسكندرية للإستعداد لمواجهته الأولى فى الموسم الجديد أمام غزل المحلة فى الأسبوع الأول من المسابقة فى شكلها الجديد.