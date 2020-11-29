شكرا لقرائتكم خبر عن "البديل السوبر" يعود لليونايتد في ليلة الأرقام القياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل البديل الأوروغوياني إديسنون كافاني ثنائية ليقود فريقه مانشستر يونايتد إلى العودة من تأخر بهدفين وفوز قاتل 3-2 على حساب مضيفه ساوثمبتون في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ساوثمبتون في الشوط الأول عن طريق البولندي يان بيدناريك (23) وجيمس وارد-براوز (33)، قبل أن يعود يونايتد بهدف البرتغالي برونو فرنانديز (59) وثنائية كافاني الذي دخل بعد الاستراحة (74 و90+2).

ورفع يونايتد رصيده في المركز السابع إلى 16 نقطة من تسع مباريات ومباراة مؤجلة بعد فوز ثالث تواليًا، فيما مني ساوثمبتون بالخسارة الأولى بعد سلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس.

ودفع المدرب النروجي اولي غونار-سولسكاير الذي كان يلقب سابقاً ب"البديل السوبر" بالوافد الجديد الهولندي دوني فان دي بيك للمرة الأولى أساسيًا في الدوري، كما شارك مايسون غرينوود أساسيًا فيما غاب الفرنسي أنطوني مارسيال عن المباراة بداعي المرض وفق ما أعلن النادي، اضافة الى مواطنه بول بوغبا بداعي الاصابة.

كما استمر غياب القناص داني اينغز عن صفوف اصحاب الأرض بسبب الاصابة.

وحقق يونايتد فوزه الثامن تواليًا خارج الديار في الدوري للمرة الأولى في تاريخه. كما بات أول فريق في تاريخ الـ"بريمير ليغ" يفوز بأربع مواجهات متتالية خارج قواعده يكون فيها متأخرًا في النتيجة، وفق موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وافتتح ساوثمبتون التسجيل برأسية لبيدناريك عند القائم الاول إثر ركنية من وارد-براوز(23)،وضاعف فريق "القديسين" تقدمه بركلة حرة للمتخصص وارد-براوز عن الجهة اليسرى على مشارف المنطقة، أسكنها على يمين الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي وصل اليها متأخرًا (33).

ودفع سولسكاير بالحارس الثاني دين هندرسون الذي شارك للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد في الدوري، بين الشوطين بدلاً من دي خيا حيث أشارت تقارير إلى تعرّض الأخير لإصابة.

ونجح "الشياطين الحمر" في تقليص الفارق عندما وصلت الكرة إلى كافاني بديل غرينوود مع انطلاق الشوط الثاني على الجهة اليمنى، فمررها عرضية إلى فرنانديز في منتصف المنطقة روضها جميلة قبل ان يسكنها الشباك (59).

وأثبت "الماتادور" المنتقل من باريس سان جيرمان مطلع الموسم أنه " البديل السوبر" الجديد بعد سولسكاير بتسجيل هدف التعادل عندما سدد فرنانديز كرة من خارج المنطقة ارتدت من الدفاع ليتابعها كافاني برأسه.

وبات كافاني ثاني لاعب فقط في يونايتد يسجل ويحقق تمريرة حاسمة كبديل في مباراة خارج القواعد ليونايتد بعد الهولندي روود فان نستلروي ضد تشارلتون في 2002.

وعندما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، سجل كافاني رأسية أخرى إثر عرضية من راشفورد مانحًا فريقه النقاط الثلاث.

وفي مفارقة، بات كافاني ثاني لاعب فقط يشارك في ثلاثة اهداف (سجل اثنين وصنع واحد) كبديل لمانشستر يونايتد في مباراة في الدوري بعد المدرب الحالي سولسكاير الذي سجل أربعة اهداف ضد نوتينغهام فوريست في 1999.