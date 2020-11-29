بعد شيكابالا.. أجهزة الأمن تلاحق المتهمين بالإساءة للنادي الأهلي

ذكرت وسائل إعلامية أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهمين بالإساءة للنادي الأهلي وجماهيره، وذلك بعد القبض على عدد من المتهمين الذين أساءوا لقائد الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا".
وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن أجهزة الأمن تسعى لضبط المتهمين بالإساءة للنادي الأهلي، من خلال إعداد صور تتضمن الإساءة للقلعة الحمراء وجماهيرها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو مسىء إلى لاعب نادى الزمالك شيكابالا، حيث تم ضبط 11 شخصًا من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم فى أحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك.
كما نجحت الجهود في ضبط 4 أشخاص من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو مسىء لنجم الزمالك ، فى ميدان صلاح الدين بالأقصر.
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