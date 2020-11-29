مرتضى منصور بعد قرار العزل: «الزمالك بيتفرم وسعادة الخطيب أهم.. وأطالب بتدخل الرئيس السيسي»

علّق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول على قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة القلعة البيضاء بسبب مخالفات مالية.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب" اليوم الأحد، إن هناك ضغوط كبيرة يتعرض لها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، وكان لها دورًا في تعثر فريقه بنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي.

وأشار منصور إلى مطالبته بتدخل السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رفع ما وصفه بـ"الظلم" عن نادي الزمالك.

وقال مرتضى: "نادي الزمالك بيتفرم بفعل فاعل ولا أعلم ما هو السبب، هل هذه هي جريمتنا؟ لأننا نجحنا في ضم أفضل اللاعبين؟ لأننا نتوج بثلاث أو أربع بطولات كل موسم؟".

وأضاف: "أطالب رئيس الجمهورية بالتدخل، أعلم أن هناك ضغط على وزير الرياضة ولكنني أحبه، ليس لدي أي مشكلة في حل المجلس لكن المهم أن يكون الخطيب سعيد".

وتابع: "يا رئيس الجمهورية، هناك أمور غير صحيحة تحدث والجماهير لديها غضب كبير، هناك مؤامرات واليوم مُنع أحمد مرتضى من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟ من يساند هؤلاء؟ سيتم محاسبتكم".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته بالقول: "نتحمل كل شيء لأنني أعرف أن البلد لا تتحمل أي فوضى، لكن لا يجب أن يتم استفزازنا، الجماهير بالملايين غاضبة".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وقررت وزارة الرياضة تكليف المستشار أحمد البكري، رئيس محكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك، عقب إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي: المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، والمستشار محمد حميدة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرف عام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فإنه من المنتظر أن تختار هذه اللجنة عدد من نجوم الزمالك لإدارة فريق الكرة، أبرزهم: أيمن يونس ومحمد سيف.