بعد عزل مرتضى منصور.. تعرف على تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

قررت وزارة الرياضة تكليف المستشار أحمد البكري، رئيس محكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك، عقب إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي: المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، والمستشارمحمد حميدة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرف عام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فإنه من المنتظر أن تختار هذه اللجنة عدد من نجوم الزمالك لإدارة فريق الكرة، أبرزهم: أيمن يونس ومحمد سيف.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.