نجوم الطائرة يرفضوا التنمر والتطاول علي شيكابلا

دعم نجوم منتخب مصر للطائرة السابقين ، محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، بعد تعرض للتنمر على في ميدان صلاح الدين بالمحافظة أثناء احتفالات جمهور الأهلي بالبطولة الإفريقية.

كتب ياسين امين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق للطائرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" الي الكابتن الكبير شيكابلا تحية كبيرة عظيمة من ابن النادي الاهلي الي ابن نادي الزمالك اثبت امس انك موهبة يجب ان تدرس ولا

يحزنك ابدا ابدا ما يفعله الاصاغر رسول الله كان قدوتنا وعلمنا ان يحترم بعضنا البعض وان يعطي كل منا الاخر الدرجة والمقام الذي يستحقه وانت رياضي كبير لكل كل الاحترام".

فيما دعم أيضًا عماد فاروق نجم منتخب مصر السابق شيكابالا ، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "العنصرية ليس من شيمنا ولن تكون

: كرياضى أهلاوى أعتبر ماحققه شيكابالا فى المباراة الأخيرة مثالا ملهما قلما إستطاع أحد أن يحققه وأن يرحل رافعا رأسه أفضل من أسماء كبيرة فى الأهلى والزمالك رحلت عن الملاعب مجبرة على الاعتزال لانتهاء صلاحيتها بالفعل .. هدف من أجمل الأهداف التاريخية المصرية وسيظل ملهما للأجيال ياشيكا".

في سياق متصل، وكان نادي الزمالك قد تقدم رسمياً ببلاغ للنائب العام ضد التصرفات التي صدرت في أعقاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في حق شيكابالا، حيث اعتبر النادي في دعواه تلك تصرفات غير مقبولة.