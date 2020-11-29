اهلي جدة يفوز علي الفيصلي بهدفين في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق أهلي جدة فوزا مهما على نظيره فريق الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاحد علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة " في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس

أحرز ثنائية أهلي جدة عمر السومة و ميتريتا في الدقيقتين 28 ، 68 من زمن اللقاء.

بينما أحرز هدف الفيصلي الوحيد تفاريس من ركلة جزاء في الدقيقة ٩٥ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادي اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 9 نقاط. في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.أحرز ثنائية أهلي جدة عمر السومة و ميتريتا في الدقيقتين 28 ، 68 من زمن اللقاء.بينما أحرز هدف الفيصلي الوحيد تفاريس من ركلة جزاء في الدقيقة ٩٥ من زمن اللقاء.بهذة النتيجة يحتل نادي اهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، في حين ياتي نادي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

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